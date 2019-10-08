Юлиана Слащева избрана гендиректором киностудии им. Горького

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8 октября 2019, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева избрана генеральным директором АО "Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»" .

В Росимуществе уточнили, что Слащева избрана гендиректором киностудии имени Горького сроком на пять лет, - сообщает ТАСС.

После увольнения гендиректора киностудии Сергея Зернова в сентябре этого года Слащева была назначена врио гендиректора киностудии имени Горького. Кандидатура нового врио гендиректора была одобрена с учетом позиции Министерства культуры РФ.