Рубеж в три четверти века взят!

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8 октября 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

8 октября мастеру психологической съемки, фотокорреспонденту «Аргументов Недели», театральному фотографу Михаилу Белоцерковскому исполняется 75 лет.

Мы знаем Михаила Белоцерковского как мастера своего дела, который не побоялся осваивать новую профессию на пороге 65-летнего юбилея и достиг в ней успеха, дав фору многим молодым специалистам. И как прекрасного человека, который всегда окажет поддержку, даст мудрый совет, подбодрит.

Редакция «АН» сердечно поздравляет МАСТЕРА с ЮБИЛЕЕМ!!!

Дорогой Михаил Лазаревич! Мы от всей души желаем Вам новых идей, реализации творческих планов, востребованности и большого семейного счастья. Оставайтесь всегда вечным двигателем, энергичным, задорным и полным сил!