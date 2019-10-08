Внук Шолохова посмотрел спектакль Казачьего театра

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8 октября 2019, 15:17 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Алина ДУХОВНАЯ ]

Хлебом-солью, песнями и переливами гармони встречал Волгоградский музыкально-драматический казачий театр дорогого гостя – внука известного писателя Михаила Шолохова. Александр Михайлович, 30 лет отдавший созданию и становлению музея-заповедника М.А.Шолохова в станице Вёшенской, приехал в Волгоград специально, чтобы посмотреть постановку «Тихий Дон».

– Одним из первых спектаклей нашего театра была «Донская душа» по мотивам произведений Шолохова, – рассказал директор театра Андрей Зуев. – Масштабная постановка «Тихий Дон», в которой задействована вся труппа, стала визитной карточкой театра. Рады, что Александр Михайлович откликнулся на наше приглашение.

Из многочисленных потомков именитого писателя никто не посвятил себя литературному творчеству. Тем не менее, Александр Шолохов отчасти повторил судьбу своего деда: в 2016 году земляки избрали его депутатом Государственной думы. В своё время в ранге депутата Верховного совета Михаил Шолохов помог очень многим людям.

Перед спектаклем заместитель председателя комитета по культуре Госдумы пообщался с волгоградцами, среди которых были вдова и сын «казачьего» писателя Евгения Кулькина.

На вопрос, насколько востребовано сейчас творчество Шолохова, Александр Михайлович рассказал, что недавно прошла Вседонская премьера спектакля «Тихий Дон». Посмотреть постановку Ростовского театра драмы смогли не только зрители в зале, и горожане, собравшиеся на Фонтанной площади перед большим экраном, но и интернет-пользователи всего мира посредством онлайн-трансляции. А в Санкт-Петербургском театре «Мастерская» вот уже шесть лет востребован спектакль «Тихий Дон» продолжительностью 8,5 (!) часов.

– Решив посетить постановку, планировал часа через два вернуться к делам, – рассказал Александр Шолохов, – но не смог оторваться, и досмотрел до конца. Среди зрителей было много молодёжи, и почти никто не покинул зал. Что же касается актуальности, парадоксально, но спустя всего 100 лет на Донбассе (земли Войска Донского, о которых идет речь в «Тихом Доне») потомки прототипов и героев этого романа вновь с оружием идут брат на брата. Это – бег по кругу. Порочному кругу.