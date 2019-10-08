В СК назвали причину смерти известного актера Дмитрия Марьянова

В ГСУ СК России по Московской области во вторник, 8 октября, назвали причину смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Артист ушел из жизни в октябре 2017 года в возрасте 47 лет.

Согласно последней информации , причиной смерти Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Напомним, с 6 по 15 октября актер находился в реабилитационном центре и не раз жаловался специалистам на боль в ноге и плохое самочувствие. Директор учреждения, однако, никак не реагировала на жалобы Дмитрия и запрещала вызывать ему "скорую помощь". Сотрудники Следственного комитета убеждены, что если бы Марьянов был вовремя доставлен в больницу, то врачам удалось бы его спасти.

Директор центра обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть человека (ст. 238 УК), а также в оставлении человека в опасности (ст. 125 УК).