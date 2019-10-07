Ковырялочка с гармошкой: молодёжь Дальнего Востока выбирает народные танцы

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7 октября 2019, 13:58 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Традиционный международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» собрал в этот раз рекордное количество участников, ведь за 12 лет своего существования, он превратился в один из самых громких и престижных танцевальных событий нашего региона.



Три дня кипели страсти танцоров за главный приз. Побороться за право стать лучшими в Хабаровск в этот раз приехали коллективы из Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Приморского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутия), и, конечно же Хабаровского края, даже из далёкого посёлка Булава.



Вместе с количеством, выросло и мастерство танцоров. Это отметили организаторы фестиваля и профессиональное жюри. Даже конкурсный отбор номеров пришлось проводить в два этапа. Кто-то приехал на просмотр сам, а кто-то прислал видео своего исполнения. Всего жюри фестиваля отсмотрело около 500 номеров. Из них было отобрано меньше половины – 200, а непосредственно в самом конкурсе участвовало 170 самых сильных постановок, в которых в общей сложности задействовано 1400 любителей народного, классического и современного танцев.



– В борьбу включились самые лучшие и яркие коллективы нашего региона, я бы сказала просто уникальные. Особенно отличились народники. 60 номеров стилизованных и чисто народных танцев участвовало в этом фестивале. Причём, коллективы представляли географию всего Дальнего Востока. Это «Северяночка» из Нерюнгри; «Улалзай» из Бурятии; «Алиса», «Плясунья» из Владивостока; «Сюрприз» и «Овация» из Биробиджана (ЕАО); «Горенка», «Задоринка», «Улыбка», «Цветы» из Хабаровска. Это был фейерверк позитивного, солнечного народного танца, – отметила одна из организаторов фестиваля «Ритмы планеты», заведующая отделом любительского творчества Дома народного творчества КНОТОК Лилия Попова.



Буряты впервые участвовали в фестивале. Они привезли традиционный национальный танец воинов. Причём, предводитель войска – реальный бурятский герой. Яркие костюмы танцоров и энергетику не могли не отметить мэтры хореографии.

– Мы хотим сохранить культуру, традиции нашего народа, и выражаем их в танцевальных постановках. Ведь многие народы забывают свою историю, а мы гордимся, – сказали участники молодёжного ансамбля «Улалзай».

Многие были удивлены таким увлечением молодёжи, (а среди участников коллективов помимо детей младшего возраста немало старшеклассников и студентов) именно народной хореографией. Не секрет, поколение next больше тянет к современным стилям, уличному танцу. Именно их всё больше популяризирует центральное телевидение, устраивая всяческие шоу.



Философия танца



В стороне не остались и дальневосточники. Взрыв эмоций вызвала современная хореография. Как отметили жюри, практически все номера были со смыслом, с интересной драматургией и философией.



– По всему видно, что постановщики современного танца у нас люди думающие, читающие, черпающие своё вдохновение в литературе и живописи. Очень интересно себя заявил новый хабаровский коллектив «Терпсихора». Порадовали «Трафик», из Приморья «Ёлки», «Фортуна», «Грани», – уточнила организатор фестиваля.



Ансамбль «Витаминки» из Владивостока, которому исполнилось 20 лет тоже впервые побывали на «Ритмах планеты».



– А мы не увлекаемся современными танцами, потому что они несут определённую взрослую энергетику. В них должна быть заложена серьёзная эмоциональная нагрузка, а дети, из-за возраста не могут донести эти состояния до зрителя в полной мере, – уверены руководители «Витаминок».



Как известно, на конкурсах жюри больше всех придирается к бальникам. Ведь в классическом танце больше всего существует канонов в постановке корпуса, рук, ног. Без этого никак. Послабления не допускаются даже к не профессиональным танцорам. Так вот, в этом году жюри «Ритмов планеты» неоднократно отмечало, что в нашем регионе отличная хореографическая подготовка у коллективов классического танца. У нас любительская классика выше, чем даже в Москве или в Санкт-Петербурге.

Мастера хореографии, прибывшие на фестиваль из Москвы и Питера не против были забрать с собой дальневосточных танцоров, но, как всегда, остановило отсутствие финансирования. Не секрет, что любители танцев продвигают своё мастерство и искусство за свой счёт.



– Талантливых детей у нас много, но не все они в итоге стараются достичь больших высот в хореографии. Ведь эта профессия не престижна на Дальнем Востоке, – резюмировала Лилия Попова. – Правда, после появления во Владивостоке театра оперы и балета, ситуация начала меняться. В скором времени там появится и филиал Московской хореографической академии. Возможно, тогда родители перестанут скептически относиться к увлечению их детей танцами, потому что обучение там будет бесплатным.



Ксения ГОРБУНОВА