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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

В Тбилиси сегодня похоронили композитора Гию Канчели

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Тбилиси сегодня похоронили композитора Гию Канчели
Natalya Loginova, globallookpress.com

В Тбилиси в субботу, 5 октября, проводили в последний путь композитора Гию Канчели. Сотни людей пришли проститься с грузинским музыкантом. В большом зале Тбилисского театра имени Шота Руставели состоялась панихида по Канчели.

Умер народный артист СССР, автор музыки к фильму "Мимино" Гия Канчели

Умер народный артист СССР, автор музыки к фильму "Мимино" Гия Канчели

После церемонии прощания композитора похоронили в Дидубийском пантеоне общественных деятелей.

Гич Канчели умер в Тбилиси 2 октября в возрасте 84 лет. С 1993 года Гия Канчели жил в Бельгии. Умер на родине, в Грузии.

Гия Канчели - народный артист СССР, он сочинил музыку к легендарным фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Композитор писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.

Канчели был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза».

ИЧ

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