Актеру Александру Михайлову исполняется 75 лет

В субботу, 5 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР, актера и режиссера Александра Михайлова. Телеграмма уже опубликована на сайте правительства.

Медведев назвал Михайлова талантливым актером, который создал яркие образы во многих фильмах. Благородных и мужественных героев Александра Яковлевича полюбили разные поколения зрителей. По мнению премьера, секрет популярности актера – это его искренность и способность быть максимально убедительным в каждой роли.

Напомним, в 1969 году Александра Михайлова приняли в труппу Приморского краевого драматического театра имени М. Горького, позже он играл в Саратовском академическом театре драмы. В 1980 году он стал артистом Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, а с 1985 по 2004 годы работал в Малом театре.

В кино Михайлов сыграл множество запоминающихся ролей. Особенно он запомнился зрителям в образе Василия Кузякина в картине "Любовь и голуби", шахматиста Алехина в фильме "Белый снег России", Павла Зубова в картине "Мужики!" и коменданта Виктора Петровича Фролова в "Одиноким предоставляется общежитие".