"Все вернулись из своих деревень и собрались у мамы", - Ольга Дроздова рассказала о сборе труппы "Современника"

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3 октября 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта театра

Актеры театра "Современник" называют художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек мамой. "Современник" 1 октября открыл 64 сезон, состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры отдыхали, вернулись из своих деревень в Москву и собрались у мамы".

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По традиции, сложившейся много лет назад, "Современник" уходит в отпуск в начале августа и, соответственно, открывается одним из последних.

Так получилось, что в новом сезоне дата первого спектакля совпадает с днем рождения первого худрука "Современника" Олега Ефремова. "Современник" открывает сезон легендарным спектаклем Галины Волчек "Три товарища", - сообщается на сайте театра. В этом году у постановки юбилей. Ровно 20 лет назад, на исходе XX века, состоялась премьера этого спектакля.

В середине прошлого сезона театр вернулся после масштабной реконструкции Основной сцены на Чистые пруды.

На сборе труппы были объявлены планы на первую половину сезона. Осенью начнутся репетиции трех спектаклей. О планах вместе с Галиной Волчек рассказывал Сергей Гармаш.

В новом сезоне "Современник" поставит спектакли "Папа". Пьесу современного французского драматурга Флориана Зеллера поставит израильский режиссер Евгений Арье. Новинки "Современника" - "Крум" по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина и "Иностранка" режиссера Айдара Заббарова по одноименной повести Сергея Довлатова.