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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

Раймонд Паулс: Алла Пугачева лишала Захарова сна

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева долгое время была соседкой режиссёра Марка Захарова. Певица жила этажом выше и частенько мешала художественному руководителю театра "Ленком" спать, пишет kp.ru.

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"В Москве мы собирались у Пугачевой. Устраивали всякие капустники. Заводилами таких вечеров были Пугачева, вокруг которой все пылало, Илья Резник и тогдашний муж Аллы Евгений Болдин", - вспоминает в своих мемуарах известный композитор Раймонд Паулс.

По его словам, во время "пьяных" посиделок случались и ссоры, и скандалы, а "бедняга" Марк Захаров порой не мог дождаться, когда же все утихомирятся.

Однако Примадонна приняла участие в первой кинокартине режиссёра "Стоянка поезда - две минуты" (1972). Фильм не получил широкую известность, но Пугачёва озвучила все женские роли.

БА

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