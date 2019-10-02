//Культура 13+

2 октября 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Марк Захаров перед смертью серьезно поговорил с дочерью Александрой Захаровой. Художественного руководителя "Ленкома" похоронили 1 октября на Новодевичьем кладбище.

Марк Захаров: сказка о не потерянном времени

Единственная дочь Захарова Александра Марковна на смогла сдержать рыданий во время прощания с отцом в театре.

Проводить великого Марка Захарова в последний путь пришли все режиссеры театров в Москве, актеры, театралы, почитатели таланта народного артиста.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер во время выступления около гроба рассказал, что незадолго до смерти у Марка Анатольевича состоялся разговор с дочерью — актрисой "Ленкома" Александрой. "Он завещал всем нам, что нужно делать с театром", - сказал Варшавер. По его словам, "все пожелания он передал своей дочери Александре Марковне".

"Мы со своей стороны постараемся сделать все от нас возможное, чтобы ему не было за нас стыдно. Нам необходимо держать ту планку, которую он для нас задал", — пообещал Варшавер. Он стал худруком "Ленкома". Варшавер сказал, что "Ленком" будет переименован в театр имени Марка Захарова.

Простился с Захаровым Александр Ширвиндт. Они дружили много-много лет. Супруга худрука Театра Сатиры Наталья Белоусова рассказала, что Александр Анатольевич тяжело переживает уход друга.

Ширвинд похоронил своих самых близких и любимых друзей Андрея Миронова, Михаила Державина.

"Последний дружок", - написал в Инстаграм в день смерти Захарова сын Ширвиндта Михаил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhail Shirvindt (@shirvindt)28 Сен 2019 в 7:08 PDT