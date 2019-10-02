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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Культура 13+

В Праге умер певец Карел Готт

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Знаменитый чешский певец Карел Готт умер в Праге. Артист скончался после болезни в ночь на среду в своем доме в окружении своих родственников. Ему было 80 лет.  Готта в Советском Союзе называли "чешским соловьем" за сильный и красивый голос.

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О кончине артиста сообщила его пресс-секретарь Анета Штольцова, - передает РИА Новости.
В июле 2019 года Готт отметил 80-летие. Но юбилейный концерт отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста. В начале сентября Карел Готт рассказал СМИ о диагнозе острая лейкемия. Он начал амбулаторное лечение.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. Он лечился год, и после курса процедур пытался вернуться к концертной деятельности.

У артиста остались жена и  две дочери,  13 и 11 лет. 

ИЧ

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