"Очень похожа на мою бабушку", - Владимир Гостюхин узнал о дочери спустя 14 лет

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2 октября 2019, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Известный российский и белорусский актёр Владимир Гостюхин рассказал небольшие подробности своей личной жизни. Артист поведал историю о том, как он узнал о своей внебрачной дочери Александре спустя 14 лет.

Александра родилась в 1986 году от тележурналистки Татьяны, с которой у Гостюхина была близость только один раз. По его словам, он и подумать не мог, что у него родится дочь. Сама Татьяна о ребёнке долгое время не рассказывала.

"Я узнал, что Александра моя дочь, когда ей было уже 14 лет. Сначала даже не поверил. Приехал в гости и понял, что она действительно моя. Очень похожа на мою бабушку", - поделился актёр в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Гостюхин отметил, что Александра давно замужем и живёт в Америке. Артист добавил, что его дочь не требует от него никакой финансовой помощи и прочих материальных благ.

"Наверное, она единственный человек, который ничего не требует от меня из ближайших родственников", - пояснил он.