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2 октября 2019, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Natalya Loginova, globallookpress.com

Умер народный артист СССР, автор музыки к фильму "Мимино" Гия Канчели. О кончине грузинского композитора, пианиста и педагога передал сегодня телеканал Imedi . Гия Канчели умер в больнице. Ему было 84 года. Дата и место похорон пока не определены.

Канчели сочинил музыку к легендарным фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Он писал музыку для театра, оперы и симфонического оркестра.

Композитор был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза». С 1993 года Гия Канчели жил в Бельгии.

Актриса Елена Проклова, сыгравшая Ларису Ивановну в фильме «Мимино», вспоминает Гию Канчелию как очень ответственного и талантливого человекв, - передаёт «Говорит Москва».

Поеё мнению, музыка к фильму «Мимино» во многом этот фильм сделала, потому что в неё вложено очень много того, что режиссёр Георгий Данелия вообще хотел вложить в эту картину.