Дмитрий Певцов раскрыл подробности похорон Марка Захарова

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1 октября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный российский актёр Дмитрий Певцов во время выступления на церемонии прощания с Марком Захаровым рассказал подробности похорон режиссёра и художественного руководителя театра "Ленком".

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Певцов отметил, что Захаров был крещённым человеком, поэтому родные режиссёра совершили процедуру отпевания после его смерти.

"Марк Анатольевич был крещён и накануне похорон было отпевание. Батюшка, который его отпевал, заметил, что нельзя было назвать творчество Захарова призывающим к театральной вере. Но его можно назвать светлым человеком", - передаёт слова артиста газета "МК".

Певцов добавил, что, к сожалению, на тот свет нельзя унести "звания и таблички на домах", но можно забрать народную любовь, которая навсегда останется с человеком.

Напомним, что было принято решение о скором переименовании театра "Ленком". Теперь он будет называться «Ленкомом» имени Марка Захарова.