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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Евгений Миронов высказался о завещании Марка Захарова

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист, худрук Театра Наций Евгений Миронов, как и многие-многие деятели культуры сказал о великом Марке Захарове.  Худрук театра "Ленком" Марк Захаров умер 28 сентября на 86 году жизни.

По мнению Евгения Миронова, неиссякаемый юмор Марка Захарова остается со зрителями даже в такую трагическую минуту, а фраза из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" – "Улыбайтесь, господа!" – "это его завещание на долгие годы".
Захаров удивительно относился к своим актерам.

"Это эталон человека искусства, режиссера, который совмещает в себе две уникальные вещи – серьезный режиссерский театр, что бывает очень редко, и такое отношение к артистам. Они просто вырастали в выдающихся артистов", – цитирует РИА Новости Евгения Миронова.

"Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком... Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность, проявленные лично ко мне... Спасибо за то, что есть что любить... Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов...", - написал Максим Виторган о Марке Захарове.

 
 
 
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Что-то даже не знаю что написать... Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком... Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность проявленные лично ко мне... Спасибо за то, что есть что любить... Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов... Спасибо за Горина... Ваша с ним возвышенная ирония - наиболее созвучная мне интонация мировосприятия. Никто не смог быть ближе. Вы, может быть, и не лучшее, но самое любимое. А это намного ценнее. В таких случаях говорят, что ушла эпоха... Нет, эпоха ушла уже давно. Может быть, не лучшая, но точно самая любимая. И вот теперь Марк Анатольевич поставил точку. «Это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле». Каждый Новый год мы смотрим с друзьями «Мюнхаузена». Теперь и без вас...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 28 Сен 2019 в 6:16 PDT

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