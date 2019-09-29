Евгений Миронов высказался о завещании Марка Захарова

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29 сентября 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист, худрук Театра Наций Евгений Миронов, как и многие-многие деятели культуры сказал о великом Марке Захарове. Худрук театра "Ленком" Марк Захаров умер 28 сентября на 86 году жизни.

По мнению Евгения Миронова, неиссякаемый юмор Марка Захарова остается со зрителями даже в такую трагическую минуту, а фраза из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" – "Улыбайтесь, господа!" – "это его завещание на долгие годы".

Захаров удивительно относился к своим актерам.

"Это эталон человека искусства, режиссера, который совмещает в себе две уникальные вещи – серьезный режиссерский театр, что бывает очень редко, и такое отношение к артистам. Они просто вырастали в выдающихся артистов", – цитирует РИА Новости Евгения Миронова.

"Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком... Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность, проявленные лично ко мне... Спасибо за то, что есть что любить... Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов...", - написал Максим Виторган о Марке Захарове.