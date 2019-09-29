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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

"Не скорблю", - украинский журналист не расстроен смертью Марка Захарова

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Aleksandr Sternin/globallookpress.com
фото: Aleksandr Sternin/globallookpress.com

Украинский журналист Аркадий Бабченко , комментируя смерть известного российского режиссёра и худрука "Ленкома" Марка Захарова, заявил, что не переживает из-за смерти знаменитости.

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Бабченко написал в своём Телеграм - канале, что не собирается скорбеть по человеку, который поддерживал российскую власть. По его словам, режиссёр был "очередным лизоблюдом из Зеселья".

Журналист отметил, что его больше интересует, что сам он "наконец-то полностью украинизировался", чем вся эта "плесень". Бабченко добавил, что смерть Захарова не вызывает у него никаких эмоций. "Не скорблю", заключил он.

Ранее сообщалось, что Марк Захаров скончался от повторного воспаления лёгких. Ему было 85 лет.

БА

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