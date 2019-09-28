Названы дата и место прощания с Марком Захаровым

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28 сентября 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

На сайте "Ленкома" появилась информация о дате и месте прощания с легендарным худжественным руководителем театра Марком Захаровым. "Прощание с Марком Анатольевичем Захаровым пройдет в театре "Ленком" 1 октября с 10 часов утра. Гражданская панихида - с 11 часов", - говорится в сообщении.

Похоронят Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Директор "Ленкома" Марк Варшавер уточнил, что церемония прощания продлится до 14.00, затем процессия направится на Новодевичье кладбище. Марка Захарова похоронят рядом с Леонидом Броневым, Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым, - сообщает ТАСС.

Марк Захаров умер сегодня в возрасте 85 лет от повторного воспаления лёгких. Соболезнования родственникам выразил Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, политики, актеры и режиссеры.