//Культура 13+

28 сентября 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта "Ленкома"

"Ленком" не отменит сегодня вечером спектакль из-за смерти художественного руководителя театра Марка Захарова. Марк Анатольевич Захаров скончался утром в субботу, 28 сентября.

В театре сегодня - спектакль "Королевские игры" - опера для драматического театра в двух частях по мотивам пьесы М. Андерсона "1000 дней Анны Болейн". "Спектакль состоится", - подчеркивается в сообщении на сайте "Ленкома". Все билеты на спектакль проданы.

Телеканалы в связи со смертью легендарного режиссера изменили сетку вещания.

Марка Захарова похоронят в Москве 1 октября на Новодевичьем кладбище.