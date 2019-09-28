Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра «Ленком» Марка Захарова

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28 сентября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Народный артист СССР, театральный и кинорежиссёр Марк Анатольевич Захаров умер утром в субботу, 28 сентября на 86-м году жизни.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования дочери режиссера народной артистке России Александре Захаровой.

По словам Путина, Захаров - "личность поистине колоссального масштаба", "человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства". "Ушёл из жизни великий Марк Захаров... Легендарный «Ленком», знаменитые работы в кино, всё творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства.

Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце", - сказал Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал соболезнования в Твиттер: "...искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека".

"С глубокой скорбью узнал о кончине Марка Анатольевича Захарова. Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино", - написал мэр Москвы.