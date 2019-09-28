СМИ: Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

//Культура 13+

28 сентября 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта "Ленкома"

Народного артиста, легендарного режиссера, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября, утром. Ему было 85 лет.

"Ушла из жизни легенда театра", умер режиссёр и худрук "Ленкома" Марк Захаров

"Сегодня утром на 86-ом году жизни скончался Марк Анатольевич Захаров. Место и время похорон будет известно позже", - опубликовано сообщение на сайте "Ленкома".

Источники агентства "Интерфакс" узнали, что легендарного режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дату прощания и похорон уточним позже.

Соболезнования дочери Марка Захарова актрисе Александре Захаровой уже выразили президент РФ Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.