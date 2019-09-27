Михалков зачитал рэп со сцены для студентов своей Академии

Известный российский режиссёр и ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков выступил перед студентами на торжественного открытии нового учебного года.
Михалков произнёс вступительную речь и зачитал рэп стихи из песни "Мохнатый шмель на душистый хмель" для новичков. 74-летний режиссёр в белой стильной шляпе "зажёг" перед восторженными студентами.
Также знаменитость улыбался и обнимал абитуриентов, вручая им студенческие билеты.
Смотря на Михалкова, сложно представить, что режиссёр недавно перенёс седьмую по счёту операцию. Видимо он до сих находится в прекрасной физической форме, несмотря на проблемы со здоровьем.