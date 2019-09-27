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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Михалков зачитал рэп со сцены для студентов своей Академии

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный российский режиссёр и ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков выступил перед студентами на торжественного открытии нового учебного года.

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Михалков произнёс вступительную речь и зачитал рэп стихи из песни "Мохнатый шмель на душистый хмель" для новичков. 74-летний режиссёр в белой стильной шляпе "зажёг" перед восторженными студентами.

Также знаменитость улыбался и обнимал абитуриентов, вручая им студенческие билеты.

Смотря на Михалкова, сложно представить, что режиссёр недавно перенёс седьмую по счёту операцию. Видимо он до сих находится в прекрасной физической форме, несмотря на проблемы со здоровьем.

БА

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