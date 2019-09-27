Михалков зачитал рэп со сцены для студентов своей Академии

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27 сентября 2019, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный российский режиссёр и ректор Академии кинематографического и театрального искусства Никита Михалков выступил перед студентами на торжественного открытии нового учебного года.

Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции

Михалков произнёс вступительную речь и зачитал рэп стихи из песни "Мохнатый шмель на душистый хмель" для новичков. 74-летний режиссёр в белой стильной шляпе "зажёг" перед восторженными студентами.

Также знаменитость улыбался и обнимал абитуриентов, вручая им студенческие билеты.

Смотря на Михалкова, сложно представить, что режиссёр недавно перенёс седьмую по счёту операцию. Видимо он до сих находится в прекрасной физической форме, несмотря на проблемы со здоровьем.