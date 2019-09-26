Московский суд не станет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

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26 сентября 2019, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 млн рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Напомним, в августе текущего года конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 миллиона рублей с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в частности.

Бодров указал, что на производство "Вия" РФГ получила взаймы около 217 млн рублей. С кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо этого РФГ участвовала в финансировании "Тайны печати дракона" - сиквела "Вия".

Об оставлении иска без рассмотрения свидетельствует определение суда. Арбитражный суд отметил, что истец не выполнил порядок урегулирования спора с ответчиком, что, в свою очередь, является процессуальным нарушением.