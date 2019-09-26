Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Московский суд не станет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей фильм "Вий", о взыскании около 217 млн рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Напомним, в августе текущего года конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 миллиона рублей с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера в частности.

Бодров указал, что на производство "Вия" РФГ получила взаймы около 217 млн рублей. С кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо этого РФГ участвовала в финансировании "Тайны печати дракона" - сиквела "Вия".

Об оставлении иска без рассмотрения свидетельствует определение суда. Арбитражный суд отметил, что истец не выполнил порядок урегулирования спора с ответчиком, что, в свою очередь, является процессуальным нарушением.

АС

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…