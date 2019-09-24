СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.

В настоящий момент все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Комментариев от Гармаша или его представителей пока не поступало, вследствие чего информация не может считаться подтвержденной.