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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.
 
Уточняется, что речь идет о ростовской авиагавани Платов. Как сообщает сегодня телеканал РЕН-ТВ, ссылаясь на данные осведомленных источников, Сергей Гармаш разбил голову, после чего был госпитализирован в больницу, расположенную в Новочеркасске.
 
В настоящий момент все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Комментариев от Гармаша или его представителей пока не поступало, вследствие чего информация не может считаться подтвержденной.
ЕТ

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