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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Портреты Ленина работы Энди Уорхола продадут в Лондоне

23 сентября 2019, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Лондоне в конце сентября откроется выставка американского художника Энди Уохола, посвящённая политическому деятелю и советскому вождю Владимиру Ильичу Ленину.

На выставке будут представлены девять работ художника, выполненные на бумаге и холсте, которые хранились в архивах галереи Klüser, передаёт РИА Новости.

«К тому моменту мы уже два года обсуждали совместный проект в новом направлении. Вместо воспроизведения стереотипных образов ежедневной Америки, столкнуть Уорхола с образом, который идет вразрез с его обычными темами. Фотография Ленина казалась идеальной для этой цели», - приведены в пресс-релизе отрывки воспоминаний издателя и галериста Уорхола Бернда Клюзера.

АБ

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