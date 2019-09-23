В Санкт-Петербурге простились с оперной певицей Ириной Богачевой

В Санкт-Петербурге аплодисментами проводили в последний путь оперную певицу Ирину Богачеву. Прощание с артисткой, которая скончалась 19 сентября на 81-м году жизни, состоялось в Мариинском театре.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии прощания отметил, что в Ирине Богачевой было величие, но при этом не было "звездности". Политик добавил, что оперная певица никогда не покидала Санкт-Петербурга, хотя у нее было множество предложений, передает ТАСС.

Сообщается, что после гражданской панихиды состоялось отпевание артистки в Николо-Богоявленском морском соборе, который расположен неподалеку от Театральной площади. Певица будет похоронена в историческом некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре.