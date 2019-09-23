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В Санкт-Петербурге простились с оперной певицей Ириной Богачевой

23 сентября 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге аплодисментами проводили в последний путь оперную певицу Ирину Богачеву. Прощание с артисткой, которая скончалась 19 сентября на 81-м году жизни, состоялось в Мариинском театре.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии прощания отметил, что в Ирине Богачевой было величие, но при этом не было "звездности". Политик добавил, что оперная певица никогда не покидала Санкт-Петербурга, хотя у нее было множество предложений, передает ТАСС.

Сообщается, что после гражданской панихиды состоялось отпевание артистки в Николо-Богоявленском морском соборе, который расположен неподалеку от Театральной площади. Певица будет похоронена в историческом некрополе при Воскресенском Новодевичьем монастыре.

ЕТ

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