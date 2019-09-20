Актриса Софи Лорен празднует юбилей

//Культура 13+

20 сентября 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: KPA

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей. Всемирной известной артистке, очень красивой женщине и матери двоих детей сегодня исполняется 85 лет.

Софи Лорен стала символом красоты и элегантности для нескольких поколений. Актриса сыграла запоминающиеся роли в популярных фильмах "Брак по-итальянски", "Подсолнухи", "Графиня из Гонконга", "Это началось в Неаполе", "Вчера, сегодня, завтра" и многих других.

Лорен также написала книгу, в которой поделилась секретами красоты и привлекательности со своими поклонницами. Софи утверждает, что самое главное – находиться в гармонии с собой и постоянно работать не только над своей внешностью, но и над внутренним миром.