Олегу Басилашвили — 85 лет!

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20 сентября 2019, 13:49 [«Аргументы Недели», Алена БЕЛОВА ]

yandex.ru

Олег Басилашвили, известный и любимый аудиторией советский актер, в этом году отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 85 лет. Кто он — мрачный Воланд или прозаичный Самохвалов?

Талантливый актер сыграл ряд запоминающихся образов, так полюбившихся многим зрителям: нерешительного Андрея Бузыкина в «Осеннем марафоне», активного и хитрого Самохвалова в «Служебном романе», честного и наивного пианиста Платона Рябинина в «Вокзале для двоих» и, конечно же, великого мистификатора Воланда в «Мастере и Маргарите». Его роли характерны и неповторимы, запоминающиеся и харизматичные, как и сам Олег Валерианович.

Биография Олега Басилашвили тревожит не только кинокритиков, но и простых зрителей.

Его называют интеллигентом до кончиков ногтей. А все потому, что будущая звезда советского кино родилась в Москве в семье интеллигентов: отец — директор Московского политехникума связи, мать — известный по всему СССР филолог, а дед — именитый архитектор. Поэтому ударить в грязь лицом будущий актер никак не мог. Свой путь артиста молодой Басилашвили начал со Школы-студии МХАТ, в которую поступил с первого раза. Но студенческие годы вспоминались им как суровые и строгие учебные будни. Среди будущих коллег по цеху Олег Басилашвили встретил свою будущую супругу — Татьяну Доронину.









Олег Басилашвили и его первая жена — Татьяна Доронина, www.domashniy.ru

Талант Татьяны заметили сразу несколько театров, приглашавших ее сразу после окончания учебы к себе на работу. Но на тот момент ее возлюбленный не был так успешен и по распределению попал в драматический театр Сталинграда (ныне Волгограда). Дорониной ничего не оставалось как пожертвовать всеми творческими возможностями ради брака и уехать вместе с Басилашвили. Однако там, на юге России, у супругов карьера не сложилась, и в 1959 году актеры перебрались в Ленинград.

Олег Басилашвили устроился в Театр имени Ленинского комсомола, а Татьяна Доронина — в Большой Драматический театр. Биография Басилашвили в кино на тот момент не отличалась яркими взлетами.И вскоре отношения пары начали разлаживаться. В 1963 супруги расстались. В размолвке Олег обвинял во всем жену, считая, что её характер изменился под влиянием другого театра и супружеской жизни. Однако позже Доронина в своей книге «Дневник актрисы» так описала тот момент, когда поняла, что муж ей изменяет:

«За столом, когда мы вошли, сидели актер и актриса, несколько возбужденные застольем и друг другом. Пикантность обстановки была очевидна, она наполняла, являлась атмосферой нечистой комнаты. «Непохожесть» Олега на самого себя была очевидной и стесняла его самого. Клеймо с названием «все дозволено» Олег носил, еще стесняясь, не чувствуя изнутри, не понимая серьезности болезни, которой он был заражен. Двусмысленные взгляды актера, цинизм его юмора усугублялись ласковостью ко мне актрисы. Ласковость трусливой суки, которая боится, что ее выгонят, а главное — имеют право выгнать».

Вместе артисты прожили восемь лет.

В театре Олег Валерианович зарекомендовал себя как талантливый актер комедийного жанра. Среди самых заметных спектаклей с его участием стоит отметить «Историю лошади», «Ревизор», «Дачники», «Пиквикский клуб» и «На всякого мудреца довольно простоты». Однако переворотом в кино-карьере актёра стала знаменитая роль в комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман». Лента имела оглушительный успех, и Олег Валерианович в миг стал звездой советского телеэкрана.

Список его звездных кино-работ обширен, в него входят такие фильмы как:

Невеста (1956)

Поднятая целина (1959 — 1961)

Гранатовый браслет (1964)

Живой труп (1968)

Вечный зов (1973)

Дни Турбиных (1976)

Служебный роман (1977)

Осенний марафон (1979)

Вокзал для двоих (1982)

Город Зеро (1989)

Небеса обетованные (1991)

Что сказал покойник (1999)

Бандитский Петербург. Фильм 2. «Адвокат» (2000)

Азазель (2002)

Идиот (2003)

Мастер и Маргарита (2005)

Сонька Золотая Ручка (2006)

Ликвидация (2007)

Без границ (2015)

«Не ждали» (2019)

Личная жизнь Басилашвили пестрила краткосрочными интрижками, но главной женщиной его жизни после развода с первой женой стала журналистка Галя Мшанская. Она работала в Санкт-Петербургском отделении ВГРТК. Сначала актер и журналистка прожили два года в гражданском браке, а после расписались. В браке у них родилось две дочери — Ольга и Ксения. В 2011 году Галина и Олег отметили золотую свадьбу.









Олег Басилашвили со второй супругой Галиной и детьми, РИА «Новости»

В последнее время актер редко снимается в кино и всерьез интересуется политикой.

В 2016 году во время выборов в Государственную думу артист стал доверенным лицом партии «Яблоко». Басилашвили не проигнорировал и крымский вопрос: он много высказывался о том, что не согласен с действиями России по этому поводу.

Алена БЕЛОВА