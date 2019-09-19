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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

19 сентября 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после продолжительной болезни.

Афанасьев учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, работал в Ростовском театре драмы имени Горького и в московском театре "Вернисаж". В кино он сыграл около 90 ролей.

Дебют Сергея в кино состоялся в 1991 году, в картине "Опыт бреда любовного очарования". Известные фильмы с его участием - "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Дипломат".

"От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек. Светлая память!", - отмечается в некрологе на официальном сайте Союза в четверг, 19 сентября.

АС

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