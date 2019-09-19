Евгений Миронов оценил театралов Хабаровского края

//Культура 13+

19 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Глава Хабаровского края Сергей Фургал принял в своем кабинете руководителя государственного Театра наций Евгения Миронова. Встреча прошла в честь открытия в краевом центре стартовавшего сегодня первого фестиваля театров Дальнего Востока.

Евгений Миронов отметил, что регион сильный в плане театрального искусства. Именно это и стало поводом провести фестиваль именно здесь.

- Хабаровский край в плане театрального искусства достаточно сильный. В других регионах эта сфера слабее, поэтому и было принято решение открыть фестиваль здесь. Дальневосточные театры практически не общаются друг с другом. Надеемся, фестиваль поможет наладить межрегиональные связи, - сказал народный артист.

В свою очередь, Сергей Фургал сообщил, что в регионе любят театр и уделяют ему необходимо внимание. Миронов также отметил, что программа двухгодичного развития культуры в России призвана поднять уровень театрального искусства в макрорегионе.