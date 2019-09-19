Дыхание лета почувствовали хабаровчане во время презентации картин

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19 сентября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

«Дыханье лета» - под таким названием начала работу в хабаровском Доме творческой интеллигенции КНОТОК выставка работ тринадцати авторов – профессионалов и любителей из краевого центра и Комсомольска-на-Амуре

«За окном уже осень. Заметно похолодало и дует промозглый ветер, но глядя на эти картины, вспоминаешь о прошедшем лете, о ласковом солнце и благоухающих цветах», - делились впечатлениями от увиденного на выставке зрители.

Работы художников выполнены в различных техниках. Здесь масло, акварель, но в любом полотне – будь он яркий или воздушно-нежный, действительно дышит летний зной и любовь к дальневосточной природе.

«Наша природа действительно очень обворожительна. Нужно только остановиться и оглядеться вокруг. Многие думают, что только у художников есть особый дар наблюдений и ощущений, которые они переносят на бумагу или холст. На самом деле рисовать может каждый и в любом возрасте. Нужно только перебороть в себе страх и взяв в руки кисть, начать выплёскивать на бумагу свои эмоции», - посоветовала пришедшим на открытие художник Марина Тарасенко.

Окунуться в атмосферу лета может любой желающий. Выставка будет работать до 29 сентября.