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//Культура 13+

Владимир Меньшов празднует 80-летие

17 сентября 2019, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Владимир Меньшов во вторник, 17 сентября, празднует юбилей. Создателю легендарного фильма "Москва слезам не верит" сегодня исполняется 80 лет.

Владимир Меньшов не верит, что ему пошёл девятый десяток

Владимир Меньшов не верит, что ему пошёл девятый десяток

Меньшов ранее сообщил, что не планирует устраивать пышных торжеств в честь своего юбилея. По словам Владимира Валентиновича, он собирается отметить день рождения в кругу семьи и друзей.

Ранее режиссер и актер сделал признание – он не верит, что ему пошел девятый десяток.

Напомним, Владимир Меньшов является режиссером картин "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и многих других. Кроме того, он сыграл запоминающиеся роли в фильмах "Ночной дозор", "Диверсант", "Ликвидация", "Легенда номер 17".

ЕТ

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