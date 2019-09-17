Владимир Меньшов празднует 80-летие

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17 сентября 2019, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Владимир Меньшов во вторник, 17 сентября, празднует юбилей. Создателю легендарного фильма "Москва слезам не верит" сегодня исполняется 80 лет.

Меньшов ранее сообщил, что не планирует устраивать пышных торжеств в честь своего юбилея. По словам Владимира Валентиновича, он собирается отметить день рождения в кругу семьи и друзей.

Ранее режиссер и актер сделал признание – он не верит, что ему пошел девятый десяток.

Напомним, Владимир Меньшов является режиссером картин "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и многих других. Кроме того, он сыграл запоминающиеся роли в фильмах "Ночной дозор", "Диверсант", "Ликвидация", "Легенда номер 17".