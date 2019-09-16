Софи Лорен: символу женской красоты всех времен 85 лет

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16 сентября 2019, 17:32 [«Аргументы Недели», Ирина ТАГИРОВА ]

Софи Лорен. Фото: Lorenzo Carnero / globallookpress.com

Одной из самых красивых и сексуальных итальянок ХХ века исполняется 85 лет. Несмотря на почтенные цифры, синьора находится в отличной форме: весит 65 кг при росте 174 см, это статная, подтянутая, эффектная женщина.

Софи Лорен не теряет вкуса к жизни — она частая гостья на различных кинофестивалях и приемах. Она снимается в рекламе и кино.

В 72 года кинодива поразила мир обнаженной фотосъемкой для известного издания Pirelli calendar. В 80 лет Софи Лорен украсила своей персоной дом ювелирных украшений Damiani и стала лицом компании. В 81 год актриса блистала в Dolce & Gabbana, где представила губную помаду.

А в 84 года Софи Лорен снова окунулась в волшебный мир кино. После продолжительного отсутствия, она вернулась на съемочную площадку. Софи Лорен сейчас играет роль в картине «Вся жизнь впереди». Режиссер фильма — ее младший сын Эдоардо Понти.

Возможно, современное молодое поколение кинозрителей мало знакомо с творчеством актрисы, но факт остается фактом. В 60-е годы прошлого столетия Софи Лорен была одной из самых красивых и сексуальных кинодив. Ее осиная талия, раскосые зеленые глаза, пышная грудь и чувственные губы — были эталоном красоты. У нее были миллионы поклонников, она была иконой стиля.

В детстве Софи Лорен обзывали «жердью»

А ведь когда-то Софи считали некрасивой, дети в школе обзывали «жердью». Потому что девочка была слишком высокой, худой, с длинным носом. София выросла и быстро преобразилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Тогда ее звали София Виллани Шиколоне. Она появилась на свет 20 сентября 1934 года в столице Италии.

Мама Софи Лорен — Ромильда Виллани была актрисой из провинции. Она родила дочь вне брака от актера в Риме. Отец Софи — Риккардо Шиколоне не захотел официально зарегистрировать брак даже после того, как у пары родилось две дочери. Мама Софи осталась одна с маленькими девочками, и ей пришлось возвратиться из столицы на родину.

Поэтому свои первые годы жизни Софи Лорен провела в маленьком городе Поццуоли рядом с Неаполем.

В четырнадцать лет Софи победила в конкурсе красоты своего региона. Ромильда, вдохновившись успехом дочери, вернулась в столицу.

В 1950 году Лорен отправилась на состязание красавиц «Мисс Италия». Будущая звезда покорила жюри и завоевала приз «Мисс Элегантность». Его учредили специально для юной Софии.

Между конкурсами Лорен отучилась на актерских курсах. На этом учеба Софи Лорен завершилось. У актрисы не было среднего и высшего специального образования. Что не помешало ей стать звездой кино, получить статуэтку Оскар и множество других призов и наград.

Долгие годы лечилась от бесплодия

Со своим любимым и единственным супругом, режиссером Карло Понти, Софи познакомилась как раз на одном из конкурсов красоты. Карло был старше своей избранницы на 22 года, ниже ростом и официально женат. Несколько лет избранник Софи не мог получить развод от первой жены. Влюбленные тайно расписались в Мексике. Вторая свадьба прошла уже в родной стране, после того как бывшая супруга дала Понти развод.

Актриса долго не могла родить, от любимого мужчины. Долгие годы она лечилась от бесплодия. Ни мировая слава, ни миллионные контракты, не делали ее счастливой. Но все изменилось в 34 года. Софи стала мамой 29 декабря 1968 года. У пары родился первенец — сын Карло Понти-младший. А через 5 лет актриса родила второго сына Эдоардо.

Софи Лорен снималась топлес

В молодости Софи Лорен снималась под псевдонимом София Лацарро, но в 1953 году по совету Понти сменила его на Лорен. Псевдоним был взят по аналогии с фамилией известной шведской актрисы Марты Торен. Кстати, правильное произношение имени и фамилии — София Лорен с ударением на первом слоге.

Ранние фильмы Софи Лорен содержали откровенные сцены, актрису можно было увидеть топлес. Позднее муж актрисы Карло Понти выкупил фривольные картины юной супруги.

Софи Лорен стала звездой после выхода череды прекрасных картин:

- «Аттила»,

- «Золото Неаполя»,

- «Чочара»,

- «Вчера, сегодня, завтра»,

- «Брак по-итальянски»,

- «Необычный день»,

- «Подсолнухи».

Зрители по всему миру ждали Софи Лорен, фильмы с ее участием.

Софи окружали на съемках такие звезды, как Энтони Куинн, Кэри Грант, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Адриано Челентано, Марчелло Мастроянни. Кинодуэт Софи Лорен и Марчело Мастроянни входит в число лучших в истории кинематографа.

Софи Лорен снималась в кино со многими легендарными звездами Голливуда: Фрэнком Синатрой, Кларком Гейблом, Чарли Чаплином, Марлоном Брандо, Энтони Перкинсом, Полом Ньюманом, Ричардом Бертоном.

Молва приписывала актрисе романы с известными актерами. И у Софи было огромное количество поклонников, но она всю жизнь прожила с одним человеком — своим мужем, продюсером Карло Понти. Их брак длился почти 50 лет. Ее любимый мужчина скончался в 2007 году. С тех пор, она хранит ему верность.

А свой юбилей актриса встретит со своими сыновьями и внуками.

Секс-символ ХХ столетия не дает уникальных советов, как сохранить молодость и красоту, как бороться с возрастом. Софи Лорен считает, что надо просто жить в гармонии с собой и окружающим миром, сохранять спокойствие, не забывать о радостях жизни.