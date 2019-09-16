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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура 13+

Ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев

16 сентября 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Alexei Moschenkov/Russian Look
фото: Alexei Moschenkov/Russian Look
В пятницу стало известно, что из жизни ушел народный артист РСФСР Юрий Колычев. Информация об этом появилась на сайте Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома").
 
Колычев скончался на 91-м году жизни. Как сообщает Пятый канал, смерть актера наступила от естественных причин. О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно.
 
Напомним, Юрий Колычев являлся выпускником Высшего Театрального училища им. М. С. Щепкина. В начале карьеры он работал в Малом театре, а с 1957-го служил в "Ленкоме". Актер сыграл запоминающиеся роли в спектаклях "В списках не значился", "Прощай, оружие", "Чайка", "Вишневый сад" и других.
 
Кроме того, зрители любят его персонажей в фильмах "Дом, который построил Свифт", "Из жизни Потапова" и "Мелодия на два голоса".
ЕТ

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