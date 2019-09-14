Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

77-летняя актриса Вера Алентова на днях впервые вышла в свет после слухов о пластике. Знаменитая артистка появилась на открытии 70-го театрального сезона в Московском драматическом театре.

Для посещения мероприятия Вера Валентиновна выбрала черный костюм. Образ она дополнив длинными нитями жемчуга. Под фотографией, которая была опубликована в соцсети, появилось множество комплиментов. Поклонники считают, что Алентова прекрасно выглядит. Многим все равно, прибегает ли артистка к услугам пластического хирурга – главное, что она не выглядит на свой возраст, передает "СтарХит".

Вера Алентова не комментирует информацию о своих походах к косметологам и хирургам. Зато актриса однажды дала важный совет всем девушкам и женщинам: по мнению знаменитости, для сохранения красоты следует всю жизнь поддерживать тот вес, который был в 20 лет.