Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры в четверг, 12 сентября.

Народная артистка РФ Вера Алентова 54 года служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Мединский вручил Алентовой медаль Пушкина.

Профессор кафедры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского с 59-летним преподавательским стажем Ирина Коженова получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Звания "Заслуженный артист Российской Федерации" получили актриса театра и кино Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская, артисты театра "Квартет И"Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и Камиль Ларин. Звания "Заслуженный художник Российской Федерации" удостоен дизайнер Игорь Чапурин, благодарность президента РФ Владимир Мединский вручил актрисе Ингеборге Дапкунайте.