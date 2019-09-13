ФНС не блокировала банковские счета Филиппа Киркорова

Информация, распространённая в СМИ о блокировке счетов у ИП Киркоров Ф.Б., не соответствует действительности. Об этом "Аргументам недели" сообщили в Федеральной налоговой службе России.



Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует, заявили в пресс-службе ФНС России.



Также в ФНС пояснили, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам, налоговые органы не блокируют счета в банках. Приостановление операций по счетам применяется только на сумму задолженности, не распространяется на приоритетные платежи, такие как выдача заработной платы, иные социальные выплаты и т.п., а также не препятствует зачислению денежных средств.



