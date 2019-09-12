Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце
12 сентября 2019, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкант и актер Петр Мамонов перенес еще одну операцию. Супруга Мамонова Ольга рассказала, что Петр после операции на сердце находится в реанимации. По ее словам, он "выглядит хорошо".
Ольга Мамонова говорит, что врач сделал все возможное и доволен проведенной операцией. Супруга Мамонова ранее рассказывала, что Петру Николаевичу предстоит тяжелая операция - тройное шунтирование.
Известный музыкант Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию, выяснилось, что необходима вторая.
"Уважаемому , почитаемому,единственному, неповторимому и бесценному Петру Николаевичу. Уникальному явлению культуры и сердечному человеку - ЗДОРОВЬЯ!!!!", - написала в Инстаграм актриса Любовь Толкалина.
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