У самого популярного жителя Чехии певца Карела Готта диагностирована острая лейкемия

Теперь ясно, почему в июле чешский певец Карел Готт отменил юбилейные концерты. Прошлым летом артисту исполнилось 80 лет, и посвященный дню рождения и ранние несколько концертов отменялись из-за плохого состояния здоровья певца.

12 сентября Карел Готт, который известен в России как «чешский соловей», сообщил, что врачи поставили ему диагноз острая лейкемия. Артист начинает курс лечения в одной из больниц Праги.

Поклонники Карела Готта переживали, куда исчез их кумир, почему не состоялся юбилейный концерт. По признанию артиста, он не хотел афишировать болезнь, первые симптомы которой начали его беспокоить примерно полтора года назад.

По данным чешских СМИ, Карел Готт, как и хоккеист Яромир Ягр, является самым популярным гражданином Чехии. У артиста подрастают две дочери, в этом году им исполняется 13 и 11 лет.

Последние концерты Готта в российских городах проходили в середине 2000-х годов и собирали аншлаги. Готт пел несколько песен на русском языке вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

В мире проданы более 30 миллионов копий его дисков.