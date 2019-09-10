Валентин Гафт: влюбчивый и колкий романтик
Валентин Гафт — влюбчивый и колкий романтик с чувством юмора
10 сентября 2019, 17:01 [«Аргументы Недели», Алена БЕЛОВА ]
В этом году известный актер Валентин Иосифович Гафт 2 сентября отметил свой 84-ый день Рождения. Артист родился в Москве в еврейской семье. Детство маленького Вали пришлось на военное время. В памяти мальчика навсегда остались сырость бомбоубежищ и чувство страха перед ночными бомбежками.
Жизнь Валентина Гафта не назовешь простой и безоблачной. О том, чтобы стать актером, Валентин мечтал еще с детства, но из-за скромности и неуверенности в себе терзался сомнениями. Счастливый случай, как это часто происходит с талантливыми людьми, помог ему с первого раза стать одним из студентов Школы-студии МХАТ. И имя тому случаю — Сергей Столяров, который на тот момент был знаменитым актером. Именно советы мастера помогли неопытному и юному будущему актеру сорвать свой билет в мечту.
Несмотря на свою природную скромность, Валентин Гафт еще в юности отличался своей влюбчивостью. На его счету три законных брака. В первом союзе с манекенщицей Еленой Изоргиной актёр прожил недолго: частые гастроли и романы на стороне обоих партнеров в конце концов разрушили семейную жизнь. Валентин вспоминал, что Елена была весьма неравнодушна к животным, поэтому частенько в маленькой комнате, в которой жили молодые, вместе с ними ютились и собаки, и брошенные котята, и даже голуби со сломанными лапками.
Второй женой уже на тот момент известного актёра стала балерина Инна Елисеева. Девушка была красивой и достаточно обеспеченной, к тому же имела папу – лауреата Сталинской премии, который привык баловать дочурку. У Инны был даже собственный автомобиль марки «Жигули». Гафт же не мог похвастаться знатным достатком, за что постоянно получал упреки от тестя. Когда у супругов родилась дочь Ольга, Елисеевой пришлось оставить балет.
Но вскоре из-за вздорного и раздражительного характера и постоянной ревности жены, упреков ее отца, Гафт не выдержал и ушел из семьи. Дочь он не бросил, всячески общался с ней, но в возрасте 29 лет девушка покончила с собой. В своей предсмертной записке Ольга обвинила во всем собственную мать.
Смерть любимой дочери стало сильнейшим потрясением для Валентина Гафта. Актера, по его же собственному признанию, смогла возродить к новой жизни лишь его третья супруга – актриса Ольга Остроумова. Пара познакомилась еще в конце семидесятых на съемках фильма «Гараж», но к браку актеры пришли лишь в 1996 году. Валентин Иосифович стал отцом для двух детей Ольги Михайловны от первого брака, приняв их как родных. В своих интервью актер ни раз высказывался о том, что дом держится на плечах Ольги и лишь благодаря ее стараниям артист может заниматься исключительно творчеством, не касаясь быта.
Гафт известен своей твердой политической позицией и не раз говорил в положительном ключе о Президенте. В 2015 году актеру приписали эпиграмму о российской власти, где государственные деятели назывались «гнойником» на теле России. Но Валентин Иосифович опроверг слухи об авторстве стихотворения и еще раз выразил поддержку политике Кремля.
Свои эпиграммы Валентин Гафт посвящает коллегам по цеху и нередко самому себе. К примеру, так актер пишет о знаменитом коллеге секс-символе 80-х Александре Абдулове:
Ходит Саша гусаком
Из Ленкома да в Ленком,
Презирая все интриги.
Все, кто писал кипятком,
Нынче чешут языком,
А иные пишут книги.
Откровенно про Людмилу Гурченко:
Ей повезло, все знать все мочь,
Хоть водку глушит из стакана.
А карнавальная та ночь
Звездой мигает нам с экрана.
Но всех пока одно тревожит:
Без мата Гурченко не может.
А о политике В.Ф. Жириновском Гафт смело говорит в своей эпиграмме так:
Политик он или артист?
Гляжу в глаза Володины —
То у него отец — юрист,
То мама его — Родина.
А может, сын он или внук
Кого-нибудь побочного?
Быть может, он вообще продукт
Зачатья непорочного?
Говорят, многие на эпиграммы Гафта обижаются, о чем он и сам догадывается. В эпиграмме на самого себя Валентин Иосифович так и написал:
Гафт очень многих изметелил
И в эпиграммах съел живьем.
Набил он руку в этом деле,
А остальное мы набьем.
Алена БЕЛОВА