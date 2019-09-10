Валентин Гафт: влюбчивый и колкий романтик

В этом году известный актер Валентин Иосифович Гафт 2 сентября отметил свой 84-ый день Рождения. Артист родился в Москве в еврейской семье. Детство маленького Вали пришлось на военное время. В памяти мальчика навсегда остались сырость бомбоубежищ и чувство страха перед ночными бомбежками.

Жизнь Валентина Гафта не назовешь простой и безоблачной. О том, чтобы стать актером, Валентин мечтал еще с детства, но из-за скромности и неуверенности в себе терзался сомнениями. Счастливый случай, как это часто происходит с талантливыми людьми, помог ему с первого раза стать одним из студентов Школы-студии МХАТ. И имя тому случаю — Сергей Столяров, который на тот момент был знаменитым актером. Именно советы мастера помогли неопытному и юному будущему актеру сорвать свой билет в мечту.

Несмотря на свою природную скромность, Валентин Гафт еще в юности отличался своей влюбчивостью. На его счету три законных брака. В первом союзе с манекенщицей Еленой Изоргиной актёр прожил недолго: частые гастроли и романы на стороне обоих партнеров в конце концов разрушили семейную жизнь. Валентин вспоминал, что Елена была весьма неравнодушна к животным, поэтому частенько в маленькой комнате, в которой жили молодые, вместе с ними ютились и собаки, и брошенные котята, и даже голуби со сломанными лапками.









Второй женой уже на тот момент известного актёра стала балерина Инна Елисеева. Девушка была красивой и достаточно обеспеченной, к тому же имела папу – лауреата Сталинской премии, который привык баловать дочурку. У Инны был даже собственный автомобиль марки «Жигули». Гафт же не мог похвастаться знатным достатком, за что постоянно получал упреки от тестя. Когда у супругов родилась дочь Ольга, Елисеевой пришлось оставить балет.

Но вскоре из-за вздорного и раздражительного характера и постоянной ревности жены, упреков ее отца, Гафт не выдержал и ушел из семьи. Дочь он не бросил, всячески общался с ней, но в возрасте 29 лет девушка покончила с собой. В своей предсмертной записке Ольга обвинила во всем собственную мать.

Смерть любимой дочери стало сильнейшим потрясением для Валентина Гафта. Актера, по его же собственному признанию, смогла возродить к новой жизни лишь его третья супруга – актриса Ольга Остроумова. Пара познакомилась еще в конце семидесятых на съемках фильма «Гараж», но к браку актеры пришли лишь в 1996 году. Валентин Иосифович стал отцом для двух детей Ольги Михайловны от первого брака, приняв их как родных. В своих интервью актер ни раз высказывался о том, что дом держится на плечах Ольги и лишь благодаря ее стараниям артист может заниматься исключительно творчеством, не касаясь быта.

Гафт известен своей твердой политической позицией и не раз говорил в положительном ключе о Президенте. В 2015 году актеру приписали эпиграмму о российской власти, где государственные деятели назывались «гнойником» на теле России. Но Валентин Иосифович опроверг слухи об авторстве стихотворения и еще раз выразил поддержку политике Кремля.

Свои эпиграммы Валентин Гафт посвящает коллегам по цеху и нередко самому себе. К примеру, так актер пишет о знаменитом коллеге секс-символе 80-х Александре Абдулове:

Ходит Саша гусаком



Из Ленкома да в Ленком,



Презирая все интриги.



Все, кто писал кипятком,



Нынче чешут языком,



А иные пишут книги.

Откровенно про Людмилу Гурченко:

Ей повезло, все знать все мочь,

Хоть водку глушит из стакана.

А карнавальная та ночь

Звездой мигает нам с экрана.

Но всех пока одно тревожит:

Без мата Гурченко не может.

А о политике В.Ф. Жириновском Гафт смело говорит в своей эпиграмме так:

Политик он или артист?



Гляжу в глаза Володины —



То у него отец — юрист,



То мама его — Родина.



А может, сын он или внук



Кого-нибудь побочного?



Быть может, он вообще продукт



Зачатья непорочного?

Говорят, многие на эпиграммы Гафта обижаются, о чем он и сам догадывается. В эпиграмме на самого себя Валентин Иосифович так и написал:

Гафт очень многих изметелил

И в эпиграммах съел живьем.

Набил он руку в этом деле,

А остальное мы набьем.

Алена БЕЛОВА