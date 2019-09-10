Актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звания
10 сентября 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
Актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова получили звания. Президент РФ Владимир Путин наградил Анну Михалкову и Викторию Исакову почетными званиями «Заслуженный артист России».
На портале правовой информации говорится, что Михалкова и Исакова удостоены высшей награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и «многолетнюю плодотворную деятельность».
45-летняя Анна Михалкова актриса, вела на телевидении программу «Спокойной ночи малыши».
Исполнила роли в картинах «Сибирский цирюльник», «Ревизор», «Изображая жертву», «Живи и помни».
43-летняя Виктория Исакова - актриса театра и кино.
С 2001 года работала в труппе Московского драматического театра имени А.С.Пушкина. Популярность получила по роли в телесериале «Оттепель» Валерия Тодоровского.