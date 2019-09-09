Владимир Меньшов рассказал, как отметит 80-летие

Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель престижной премии "Оскар" Владимир Меньшов рассказал журналистам, как планирует праздновать свое 80-летие.

По словам Меньшова, он не собирается устраивать пышных торжеств в честь юбилея. Режиссер заявил, что соберет родных и друзей и отпразднует с ними "спокойно и тихо", сообщает ТАСС.

Владимир Валентинович, которому 80 лет исполнится 17 сентября, подчеркнул, что пока не смирился с мыслью, что скоро ему пойдет девятый десяток. Артист заметил, что это невообразимая цифра, до которой он "никогда не планировал дожить".