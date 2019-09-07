Стало известно, когда Марк Захаров выпишется из больницы

Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал, когда худрук театра Марк Захаров выпишется из больницы. 20 августа деятель культуры был госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких.

Подчеркивается, что Захаров выпишется из больницы в грядущий понедельник, 9 сентября. Варшавер подчеркнул, что сегодня беседовал с Марком Анатольевичем по телефону. В настоящий момент режиссер гуляет с дочерью Александрой во дворе Боткинской больницы. По словам Захарова, он уже готов вернуться к работе в театре.

Подчеркивается, что сразу после выписки Марк Анатольевич намерен приступить к репетициям спектакля "Капкан", передает ТАСС.