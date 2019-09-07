Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере Андрея Миронова

Актриса Лариса Голубкина рассказала о ревнивом характере своего супруга Андрея Миронова. Знаменитые артисты прожили в браке десять лет – вплоть до скоропостижной кончины мужчины в 1987 году.

79-летняя вдова Миронова отметила, что их совместная жизнь никогда не была простой. Дело в том, что актер не мог отказаться от общения с дамами, но при этом был очень ревнив. Не раз он говорил Голубкиной: "Только попробуй мне изменить – убью", – сообщает "СтарХит".

Лариса Ивановна старалась быть мудрой и игнорировала сплетни о романах супруга. Она убеждена, что крепкий брак возможен исключительно с некоторой свободой, которую муж и жена дают друг другу.