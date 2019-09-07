"Это лицо эпохи! Это лицо нашей Победы", - Садальский вспомнил актрису Людмилу Целиковскую

Актер и блогер Станислав Садальский вспомнил легендарную актрису Людмилу Целиковскую. Целиковвская родилась 8 сентября 1919 года. Умерла 4 июля 1982 года. Актриса 41 год служила в театре имени Вахтангова.

О Целиковской Садальский вспомнил накануне ее 100-летия. Актер написал в Инстаграм пост, посвященный звезде 40-х прошлого века. Он лично был знаком с актрисой и снимался в картине "Лес" режиссера Владимира Мотыля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)6 Сен 2019 в 11:52 PDT

"Это не просто звезда кино 1940-х. Это лицо эпохи! Это лицо нашей Победы. Во время войны матери протягивали Люсе из толпы детей: «Благословите ребенка», а солдаты, поднимаясь в атаку, кричали «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!»", - написал Садальский.

"Помню, когда мы снимались с Люсей в «Лесе» у Мотыля, в Николо-Прозорово, где шли съемки, две старушки, узнав, что приедет Целиковская, устроили во всей деревеньке переполох.

По словам Садальского, женщины поднялись ранним утром, надели боевые ордена, "собрали два огромных ведра цветов и у дороги стали ждать свою Спасительницу". Но съемочная группа приехала только в пять вечера. В старушки все это время под жарким солнцем ждали. "Когда они увидели Целиковскую, встали перед ней на колени:

- Дорогая Люся, эти цветы тебе потому, что во время войны ты нас спасала, нам нечего было есть. Убивали наших друзей, отступали. Бросали все, но носили с собой киноустановку и коробки с картиной «Антон Иванович сердится». Когда было плохо, мы смотрели на тебя. Ты помогла выжить!", - рассказал историю Стас Садальский.

Актер вспомнил, что Людмила Целиковская была первой женой режиссера Юрия Любимова. В их квартире Владимир Высоцкий впервые исполнил свою знаменитую песню "Я не люблю".