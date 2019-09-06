Челябинский театр кукол представит новую версию «Ромео и Джульетты»

13 сентября в 18.00 в Челябинском театре кукол состоится премьера спектакля для взрослого зрителя «Сон Джульетты». В литературной основе спектакля лежит бессмертная пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», а также произведения Луиджи Да Порто и Маттео Банделло, первых авторов легенды о вечных влюбленных.

Сценическую версию написал режиссер спектакля, главный режиссер театра Александр Борок. Джульетта у него – героиня классическая. Она отважна, преданна, искренна и Ромео любит по-настоящему. А вот ее герой, согласно трактовке режиссера, совсем не герой. Он - мальчишка, заигравшийся в любовь, эгоистичный позер, который настолько увлекся игрой, что заигрался в нее до трагического финала. В истории мировой культуры существует множество трактовок этого бессмертного произведения, но такого Ромео, пожалуй, ни у кого не было.

Театр предлагает зрителю посмотреть на трагедию глазами Джульетты. Она спит и видит цветные сны, в которые навязчиво вторгается черно-белая реальность трагедии, и умереть ей суждено от любви, а не от удара кинжалом. Но в финале режиссер даст героям возможность еще одной встречи - уже на небесах.

Спектакль будет интересен не только оригинальной трактовкой, но и многочисленными культурологическими ассоциациями: поверх сюжета постановка наполнена отсылками к искусству эпохи Возрождения, библейским сюжетам, мифам и легендам Древней Греции и Рима.