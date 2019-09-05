Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

"Он себя чувствует так же, как и раньше чувствовал", - рассказала супруга 84-летнего актёра телеканалу РЕН ТВ.

Ольга ранее сообщила, что Валентина Гафта перевели из реанимации в отделение неврологии.

Напомним, что в СМИ появилась информация о частичном параличе актёра из-за перенесённого инсульта. По некоторым данным, Валентину Гафту была необходима срочная операция.

Сейчас артист проходит реабилитацию в одной из московских клиник.

Валентин Иосифович Гафт - актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель.