Российский психолог Гарифуллин высказался о психическом здоровье Тарантино

Об опасениях за жизнь голливудского кинорежиссёра Квентина Тарантино сообщил "Аргументам недели" российский психолог Рамиль Гарифуллин.



Рамиль Гарифуллин обратился к Квентину Тарантино с письмом, в котором высказал опасения за его жизнь в связи с выходом фильма "Однажды в Голливуде". Гарифуллин утверждает, что картина может инициировать у некоторой части агрессивной молодёжи покушение на убийство самого Татантино, аналогичное тому, которое совершают его персонажи из секты Мелтона. Российский психолог с помощью психоанализа фильма "Однажды в Голливуде" показал, что сценарий фильма Тарантино написан в том числе и на основании этих опасений. Тарантино как бы обращается к этой опасной части современной молодёжи, которую он сам своими фильмами научил убивать, что она, дескать, получит возмездие так же как и персонажи его фильма "Однажды в Голливуде". Более того, голливудская премьера показывает ещё и невежество режиссёра, унижение им мирового кинозрителя.



Ранее Рамиль Гарифуллин, будучи психоаналитиком, уже проводил подобные анализы личностных и психологических особенностей кинорежиссёров. Занимался он этим в течение нескольких лет в рамках своего профессионального проекта в еженедельнике "Аргументы недели" - вёл полосу под названием "Психоанализ".