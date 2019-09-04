Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии

Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес экстренную операцию в Германии. О хирургическом вмешательстве дрессировщик рассказал поклонникам лично на своей страничке в социальной сети.

Аскольд Запашный признался, что строил планы, а через два дня оказался на больничной койке после пятой в своей жизни операции на позвоночнике.

Артист выразил благодарность врачам, которые вновь превратили его в работоспособного человека. Также он поблагодарил поклонников за поддержку. Запашный подчеркнул, что намерен вернуться к нормальной жизни в самое ближайшее время.