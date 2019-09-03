МХАТовское неюбилейное

Первого сентября старейшему академическому театру МХАТ имени Горького исполнился 121 год. Отметили эту историческую дату в театре особенно и не тривиально!



В пятницу, 30 августа, новый художественный руководитель Эдуард Бояков по-своему отметил этот юбилей, устроив разговор-встречу с актерами театра. Забыв при этом пригласить на встречу как молодых, так и именитых неугодных ему актеров. С ним поступили очень просто - не пустили в театр, в их родной дом.



Но новое руководство на этом не успокоилось! Не пригласили на эту встречу и Президента театра народную артистку Советского Союза Татьяны Васильевну Доронину, более 30 лет возглавлявшую легендарный театр. Похоже что Президенты, благодаря Министерству культуры и господину Боякову, в этой стране не в чести.



Зато господин Бояков не забыл представить нового исполнительного директора театра, госпожу Татьяну Ярошевскую, приехавшую на этот пост из Екатеринбурга. Похоже, департамент культуры, который она возглавляла 14 лет в этом городе добился невиданных успехов, и теперь пришло время поднять на такую же высоту академический московский театр.







Для того чтобы почувствовать и услышать атмосферу "разговора" руководителя достаточно послушать эти два файла. Они о многом вам расскажут. Один записан у входа в театр, второй - зале, где проходила встреча, во время выступления господина Боякова и писателя Захар Прилепина.



Очень надеемся, что в ближайшем будущем состоится новая встреча друзей МХАТа имени Горького, друзей Татьяны Васильевны Дорониной и неспокойных и неугодных горьковских мхатовцев.





