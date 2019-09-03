"Дурновкусие", - Лоза сравнил шутки про песни "Третье сентября" и "Плот"

Известный российский музыкант и композитор Юрий Лоза высказался о "новых" шутках в честь песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября". По его словам, придумать что-то стоящее стало сложно, а "осмеять можно что угодно".

"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай ... мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - заявил музыкант РИА Новости, отметив, что его композицию "Плот" можно обсуждать каждый день.

Лоза добавил, что на его песню тоже много мемов в Сети. По его словам, "Плот" поют на разных языках мира и она прошла испытание временем.

Сам Шуфутинский объяснил, что на протяжении 25 лет на каждом концерте исполняет "Третье сентября" и она не перестаёт пользоваться популярностью.